Полиция задержала около 200 нелегальных мигрантов во Всеволожском районе

Петербургская полиция и СК России в течение двух дней, 1 и 2 августа, провели профилактический рейд по соблюдению миграционного законодательства во Всеволожском районе Ленинградской области. Как пишет издание «Фонтанка», итогом визита оперативников стало задержание около 200 нелегальных мигрантов, которых доставили в полицию для привлечения к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ (ст. 18.8. КоАП РФ).

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в среду, 2 августа, под внимание силовиков попали Кудрово, Мурино и Бугры. Именно в этих населенных пунктах плотной жилой застройки, считают в ведомстве, «периодически возникают конфликтные ситуации, в том числе с участием иностранных граждан».

В первый день полицейские наведались в точки общепита и на стоянки такси, а во второй — в общежития и квартиры, где, по данным МВД, «компактно проживают» иностранцы.

В мероприятиях были задействованы сотрудники различных подразделений регионального главка: уголовный розыск, госавтоинспекция, патрульно-постовая служба и миграционная служба.

Накануне силовики наведались в четыре хостела в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. За организацию незаконной миграции к ответственности были привлечены девять человек. Предположительно, они за плату организовали для иностранцев постановку на миграционный учет по подложным документам.

Ранее обыски прошли в петербургском Управлении по вопросам миграции, в ходе которых были изъяты документы по делу об организации незаконной миграции. Одним из обвиняемых был назван депутат муниципального совета, который якобы создал преступную группировку, занимающуюся изготовлением поддельных документов для иностранцев. В результате почти 100 тысяч мигрантов встали на учет незаконным путем.

Андрей Кучеров

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