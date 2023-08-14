МЧС Киргизии прекратило поиски альпинистов из РФ и Литвы

МЧС Киргизии сообщило о прекращении поисков альпинистов из России и Литвы, пропавших в районе пика Победы. Поисковая операция велась с 28 июля. В МЧС считают, что двое альпинистов могли сорваться с отвесного склона и пролететь вниз около 1 км.

«С учетом сложных погодных условий, продолжающихся сходов снежных лавин и угрозы для жизни спасателей МЧС по маршруту восхождения принято решение об их возвращении в базовый лагерь, а в дальнейшем — в места постоянной дислокации»,— уточнили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Российский и литовский альпинисты разместились в базовом лагере 11 июля. Они начали восхождение в тот же день. В последний раз они выходили на связь 19 июля, будучи на высоте 6,9 тыс. м. Высота пика Победы — 7439 м.

Лаура Кеффер