Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года

Индекс Московской биржи вырос на 1,68%, до 3208,46. Он превысил отметку 3200 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года. Индекс РТС поднялся на 0,3%, до 1003,85 пункта.

Курс доллара растет на 0,25%, до 100,6 руб./$, евро — на 1,29%, до 110,1 руб./€. Юань повышается на 1,15%, до 13,7 руб.

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Российская валюта за последние недели несколько раз обновляла минимумы. С начала августа ее падение ускорилось и составило около 7% — больше, чем за весь июль.

Лаура Кеффер