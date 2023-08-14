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Коммерсантъ FM
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Путин поручил продлить повышенный налоговый вычет для виноделов до 2026 года

Повышенный налоговый вычет по акцизу для виноделов продлят до 2026 года. Об этом говорится в списке поручений президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля. Поручение дано правительству, срок исполнения — до 15 декабря.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно документу, речь идет о налоговом вычете по акцизу, «взимаемому при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла, при условии реинвестирования соответствующих средств в развитие производства и увеличение площадей виноградников».

В мае власти Краснодарского края предложили поднять ввозные пошлины на вино иностранного производства, чтобы «избавить рынок края от некачественной продукции». Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что к внутреннему продукту предъявляют высокие требования, в то время как иностранные компании поставляют в магазины «низкосортную продукцию», и назвал такую ситуацию неприемлемой. Минфин после этого допустил повышение пошлин на импортное вино.

Лаура Кеффер

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