На Кубани хотят поднять ввозные пошлины на импортное вино

В Краснодарском крае хотят обратиться в правительство РФ с инициативой поднять ввозные пошлины на вино иностранного производства. Об этом сообщила пресс-служба региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Мера позволит избавить рынок края от некачественной продукции. Как отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев, к внутреннему продукту предъявляют высокие требования, в то время как иностранные компании поставляют в магазины «низкосортную продукцию».

«Это неприемлемо. Нужны взвешенные и сбалансированные решения, например, повышение ввозных пошлин на импортные вина. Наши инициативы неизменно находят поддержку на федеральном уровне, но для этого важно показать возможности и перспективу отечественных предприятий с учетом мощностей и других регионов России»,— добавил губернатор.

Как дополнил вице-губернатор Андрей Коробка, ряд стран полностью запретили ввоз российских вин на территорию своих государств и наложил санкции на поставки вспомогательных материалов. Это привело к росту цен на продукцию виноделов. Аналогичная ситуация сложилась с коньяком. Импортеров и производителей фальсификата при этом власти края предложили лишать лицензий.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram