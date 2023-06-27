Замглавы Минфина допустил повышение пошлин на импортное вино

Комиссия по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономики обсуждает повышение таможенных пошлин на импорт вина в России, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов. Сейчас ставка пошлины составляет 12,5%.

«Будут ли пошлины повышены и на сколько — эти вопросы пока обсуждаются. В ближайшие месяц-два должны прийти к какому-то решению»,— рассказал господин Сазанов в интервью «Российской газете».

По его словам, обсуждаемые параметры «позволяют сохранить стабильность цен на российском рынке вина», но какие-либо детали он не привел. Замминистра подтвердил, что Ассоциация виноградарей и виноделов предлагала запретить поставки вина из недружественных стран, но заверил, что о запрете импорта речь не идет.

В мае власти Краснодарского края предложили поднять ввозные пошлины на вино иностранного производства, чтобы «избавить рынок края от некачественной продукции». Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что к внутреннему продукту предъявляют высокие требования, в то время как иностранные компании поставляют в магазины «низкосортную продукцию», и назвал такую ситуацию неприемлемой.

Лаура Кеффер