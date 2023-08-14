Гурманские будни

Уходил, чтобы вернуться
Гранд-лобби и бар «Шаляпин» в отеле «Метрополь» вновь открылись после полуторагодовой реконструкции. Теперь здесь не только бар с алкогольным меню и закусками, но и полноценное меню от Андрея Шмакова.
Реконструкцией занималось архитектурное бюро Denniston, воплотившее дизайн знаковых отелей вроде Aman New York и сингапурского Marina Bay. Барную стойку развернули фасадом ко входу и создали стеклянную крышу, благодаря чему теперь много света. Интерьер в стиле тихой современной роскоши идеально сошелся с интерьером «Метрополя» начала прошлого века. Также здесь появились два камина и отдельный вход с улицы, что придает проекту самостоятельность.
Богатая коктейльная карта делает «Шаляпин» идеальным местом для аперитива и дижестива после спектакля в Большом театре, например.
Коктейли создал Кирилл Сенча (экс-бар-менеджер White Rabbit Family) в коллаборации с проектом El Copitas, включенным в международный рейтинг The World`s 50 Best Bars-2021. Они посвящены ярким моментам биографии и карьеры Федора Шаляпина. Коктейль «Ла Скала» — в честь триумфального выступления певца, когда после исполнения пролога зал миланского театра взорвался аплодисментами, не давая оркестру и артистам продолжить выступление более 20 минут, «Корсар» — в честь виллы артиста во Франции, где Шаляпин принимал гостей и ухаживал за своими любимыми белыми розами. Это аперитивный коктейль с пеной из апероля, украшенный лепестком розы. Помимо креативных коктейлей есть почти вся мировая коктейльная классика.
Внимания также заслуживает красивая русская чайная церемония (ее надо заказывать за сутки). Вам подадут чай в фарфоре ИФЗ и этажерку с птифурами и мини-закусками: пирожками, сэндвичами и блинчиками с красной икрой. Чай заваривается в мельхиоровом чайнике (местный раритет), который ставится на подставку с подогревом. Очень элегантно и красиво.
Кирилл Сенча
Сейчас все столики, как и положено лобби-бару, низкие, но скоро появится и высокая посадка, и барные столы, чтобы было удобнее предаваться трапезе.
Меню в «Шаляпине» весомое и включает в себя не только отельную классику вроде клаб-сэндвича с картофелем фри, салата «Цезарь» и мясного тартара. Мини-закуски, которые удобно взять под шампанское,— террин из фуа-гра на поджаристом багете с малиной, ростбиф на черном хлебе, камчатский краб в тонких слайсах огурца и, конечно, икра: осетровая, лососевая и щучья.
Основные блюда — русские с европейским акцентом. Салат оливье подается с раковыми шейками, все ингредиенты нарезаны очень мелко, что дает возможность почувствовать полноценный вкус этого блюда, слоеный салат с ростбифом, вешенками, боровиками и рукколой — легкий и пикантный.
Наваристый борщ подается с копченой сметаной и чесночной пампушкой. Есть в меню и несколько блюд итальянской кухни: ризотто с боровиками и черным трюфелем, тальятелле с белыми грибами и говядиной, ризотто с шафраном и морепродуктами — макароны и рис приготовлены аль денте.
Говяжья вырезка турнедо Россини подается с эскалопом из фуа-гра, картофельным гратеном и трюфельным соусом, утиная ножка вымачивается в красном вине и подается с моченой клюквой и медом, а котлетки из щуки и судака — с цуккини, соусом биск и икрой лосося.
Театральный проезд, дом 2
вс-ср, с 11:00 до 23:00
чт-сб, с 11:00 до 2:00
Сицилия, как и было сказано
В ресторане La Bottega Siciliana — новые сезонные блюда от шеф-повара Клаудио Пировано.
Начать стоит с карпаччо из фермерских разноцветных томатов с сыром страчателла (готовят его сами) и анчоусами, заправленного оливковым и базиликовым маслом с крупной солью. Жареные цветки цуккини — идеальная закуска под ледяное игристое — с начинкой из нежного сыра рикотта и трюфеля обжариваются в небольшом кляре. Летний салат с лисичками — простой и свежий с корн-салатом, тем же домашним сыром страчателла, жареными лисичками и черным трюфелем, даже без соуса.
Чуть припущенные побеги брокколини (не путать с брокколи) подаются с мелкой крошкой прессованной икры тунца — боттарги — или со стейком из тунца и капонатой (овощное сицилийское блюдо) из цуккини. Дикая рыба, фаршированная креветкой и цветками цуккини,— с капонатой из сезонных овощей и зеленым маслом.
В десертах: крем-карамель — смесь вкусов двух популярных десертов, крем-карамели и крем-брюле с сезонными ягодами, малиной, ежевикой и инжиром. В коктейлях рекомендуем ледяной коктейль «Беллини» — несладкий, на основе просекко и пюре из белых персиков.
Улица Охотный Ряд, дом 2
Ежедневно, с 10:00 до 0:00 (основное меню с 12:00)