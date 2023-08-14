Гурманские будни

Уходил, чтобы вернуться

Гранд-лобби и бар «Шаляпин» в отеле «Метрополь» вновь открылись после полуторагодовой реконструкции. Теперь здесь не только бар с алкогольным меню и закусками, но и полноценное меню от Андрея Шмакова.

Реконструкцией занималось архитектурное бюро Denniston, воплотившее дизайн знаковых отелей вроде Aman New York и сингапурского Marina Bay. Барную стойку развернули фасадом ко входу и создали стеклянную крышу, благодаря чему теперь много света. Интерьер в стиле тихой современной роскоши идеально сошелся с интерьером «Метрополя» начала прошлого века. Также здесь появились два камина и отдельный вход с улицы, что придает проекту самостоятельность.

Богатая коктейльная карта делает «Шаляпин» идеальным местом для аперитива и дижестива после спектакля в Большом театре, например.

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Коктейли создал Кирилл Сенча (экс-бар-менеджер White Rabbit Family) в коллаборации с проектом El Copitas, включенным в международный рейтинг The World`s 50 Best Bars-2021. Они посвящены ярким моментам биографии и карьеры Федора Шаляпина. Коктейль «Ла Скала» — в честь триумфального выступления певца, когда после исполнения пролога зал миланского театра взорвался аплодисментами, не давая оркестру и артистам продолжить выступление более 20 минут, «Корсар» — в честь виллы артиста во Франции, где Шаляпин принимал гостей и ухаживал за своими любимыми белыми розами. Это аперитивный коктейль с пеной из апероля, украшенный лепестком розы. Помимо креативных коктейлей есть почти вся мировая коктейльная классика.

Внимания также заслуживает красивая русская чайная церемония (ее надо заказывать за сутки). Вам подадут чай в фарфоре ИФЗ и этажерку с птифурами и мини-закусками: пирожками, сэндвичами и блинчиками с красной икрой. Чай заваривается в мельхиоровом чайнике (местный раритет), который ставится на подставку с подогревом. Очень элегантно и красиво.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Сенча

Кирилл Сенча



Сейчас все столики, как и положено лобби-бару, низкие, но скоро появится и высокая посадка, и барные столы, чтобы было удобнее предаваться трапезе.

Меню в «Шаляпине» весомое и включает в себя не только отельную классику вроде клаб-сэндвича с картофелем фри, салата «Цезарь» и мясного тартара. Мини-закуски, которые удобно взять под шампанское,— террин из фуа-гра на поджаристом багете с малиной, ростбиф на черном хлебе, камчатский краб в тонких слайсах огурца и, конечно, икра: осетровая, лососевая и щучья.

Основные блюда — русские с европейским акцентом. Салат оливье подается с раковыми шейками, все ингредиенты нарезаны очень мелко, что дает возможность почувствовать полноценный вкус этого блюда, слоеный салат с ростбифом, вешенками, боровиками и рукколой — легкий и пикантный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Коктейль «Корсар» Коктейль «Астраханский листок» Коктейль «Шаляпин» Коктейль «Ла Скала» Коктейль «Адриатика» Коктейль «Тифлис» Коктейль «Зарецкий» Коктейль «Империал» Коктейль «Султанка» Коктейль «Дочь Пскова» Коктейль «Досифей» Коктейль «Звезда» Коктейль «Галька» Следующая фотография 1 / 13 Коктейль «Корсар» Коктейль «Астраханский листок» Коктейль «Шаляпин» Коктейль «Ла Скала» Коктейль «Адриатика» Коктейль «Тифлис» Коктейль «Зарецкий» Коктейль «Империал» Коктейль «Султанка» Коктейль «Дочь Пскова» Коктейль «Досифей» Коктейль «Звезда» Коктейль «Галька»

Наваристый борщ подается с копченой сметаной и чесночной пампушкой. Есть в меню и несколько блюд итальянской кухни: ризотто с боровиками и черным трюфелем, тальятелле с белыми грибами и говядиной, ризотто с шафраном и морепродуктами — макароны и рис приготовлены аль денте.

Говяжья вырезка турнедо Россини подается с эскалопом из фуа-гра, картофельным гратеном и трюфельным соусом, утиная ножка вымачивается в красном вине и подается с моченой клюквой и медом, а котлетки из щуки и судака — с цуккини, соусом биск и икрой лосося.

Театральный проезд, дом 2 вс-ср, с 11:00 до 23:00 чт-сб, с 11:00 до 2:00

Сицилия, как и было сказано

В ресторане La Bottega Siciliana — новые сезонные блюда от шеф-повара Клаудио Пировано.

Начать стоит с карпаччо из фермерских разноцветных томатов с сыром страчателла (готовят его сами) и анчоусами, заправленного оливковым и базиликовым маслом с крупной солью. Жареные цветки цуккини — идеальная закуска под ледяное игристое — с начинкой из нежного сыра рикотта и трюфеля обжариваются в небольшом кляре. Летний салат с лисичками — простой и свежий с корн-салатом, тем же домашним сыром страчателла, жареными лисичками и черным трюфелем, даже без соуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Карпаччо из томатов Филе Дикой Рыбы Брокколини с боттаргой Следующая фотография 1 / 3 Карпаччо из томатов Филе Дикой Рыбы Брокколини с боттаргой

Чуть припущенные побеги брокколини (не путать с брокколи) подаются с мелкой крошкой прессованной икры тунца — боттарги — или со стейком из тунца и капонатой (овощное сицилийское блюдо) из цуккини. Дикая рыба, фаршированная креветкой и цветками цуккини,— с капонатой из сезонных овощей и зеленым маслом.

В десертах: крем-карамель — смесь вкусов двух популярных десертов, крем-карамели и крем-брюле с сезонными ягодами, малиной, ежевикой и инжиром. В коктейлях рекомендуем ледяной коктейль «Беллини» — несладкий, на основе просекко и пюре из белых персиков.

Улица Охотный Ряд, дом 2 Ежедневно, с 10:00 до 0:00 (основное меню с 12:00)

Ольга Карпова