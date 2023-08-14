«Термин "обфускация" может стать одним из главных слов осени»

Блокировка некоторых сервисов VPN на прошлой неделе была нацелена прежде всего на зарубежный трафик. Об этом Forbes рассказали сразу несколько экспертов IT-рынка. 7 августа с невозможностью установить соединение столкнулись сотни пользователей по всей России. Сбои наблюдались и у мобильных операторов, и у провайдеров фиксированного интернета. Таким образом власти пытаются закрыть доступ к иностранным ресурсам, но при этом минимизировать проблемы для корпоративных VPN-ресурсов, подчеркивают аналитики. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, к чему теперь готовиться россиянам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Термин «обфускация» имеет все шансы стать одним из главных слов этой осени для многих россиян. После того как на прошлой неделе власти провели масштабные учения и смогли блокировать работу большинства VPN-сервисов, у пользователей возникла насущная потребность сохранить доступ к привычным сайтам и приложениям.

Итак, изучаем: обфускация — от английского obfuscate — делать неочевидным, запутанным, сбивать с толку. Эта технология применяется для обмана систем анализа программного кода. Иными словами, чтобы Роскомнадзор не смог понять, что вы пытаетесь обойти его ограничения. С помощью программ-обфускаторов посещение запрещенного сайта внешне будет выглядеть как онлайн-игра или чтение почты.

Подобные ухищрения применяются в Китае. И с этой точки зрения можно сказать, что Россия уже вплотную подошла к международному эталону интернет-запретов и регуляции. Впрочем, есть еще и Туркменистан, где из 4 млрд IP-адресов, существующих в мире, заблокированы 2,5 млрд. Поэтому сегодня уже не актуален вопрос: будет ли в России, как в Китае? Впору задумываться о туркменском опыте.

Впрочем, даже сохранение сегодняшнего уровня интернет-репрессий весьма серьезно сказывается на российских пользователях. И далеко не только на тех, кто жаждет почитать экстремистские СМИ. Блокировки на прошлой неделе стали возможны благодаря так называемым черным ящикам, установленным у каждого провайдера в соответствии с законом о суверенном интернете. С их помощью Роскомнадзор может не просто контролировать, но и анализировать, а потом и запрещать неугодный государству тип трафика.

Так вот, по мнению специалистов, этот, с позволения сказать, анализ может замедлять скорость вашего подключения и сказываться на качестве интернет-телефонии, видеосоединениях и даже играх. Так что в следующий раз, когда почувствуете, что невозможно дозвониться по мессенджеру, не спешите ругать оператора связи. Возможно, это очередная тренировка блюстителей онлайн-порядка.

В целом трудно отказаться от впечатления, что своей нынешней активностью они демонстрируют Кремлю, что за последние годы существенно увеличили технологические возможности и готовы к выполнению любой задачи. И от блокировки нелояльных популярных сервисов типа YouTube и даже Telegram нас защищает лишь отсутствие готовности к такому шагу на самом верху.

Может, там до сих пор считают, что запрет YouTube приведет к волнениям среди молодежи или все еще помнят неприятные ощущения бессилия в противостоянии с Павлом Дуровым и его мессенджером. Хотя надо признать, что и сегодняшний уровень давления привел к резкому снижению активности россиян на заблокированных ресурсах. Люди банально устали от постоянного включения и выключения VPN. А тут еще и дополнительная настройка потребуется. Согласно исследованиям, спрос на свободный доступ к сети сохраняется лишь среди молодежи и жителей мегаполисов. И если вы причисляете себя к таковым, то напомню слово «обфускация».

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