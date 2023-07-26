Знай свой домен

Россиянам запретят регистрироваться на отечественных сайтах с помощью иностранной почты. Такие поправки в законодательство во втором чтении приняла Госдума. Завести учетную запись теперь можно будет лишь четырьмя способами: указав номер телефона, пройдя авторизацию через «Госуслуги», Единую биометрическую систему и «иные информсистемы», например, VK и Tinkoff ID. Вступить в силу новые правила должны с декабря. Парламентарии утверждают, что обсудили механизм с компаниями, но не уточнили, с какими именно. Тем временем у некоторых отраслевых ассоциаций и юристов уже возникли вопросы к инициативе. Что беспокоит бизнес? И как теперь гражданам поступить со старыми аккаунтами? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Поправки направлены на защиту персональных данных россиян, объясняют идею депутаты. По их словам, регистрация по иностранной почте — это брешь, «через которую информация о гражданах попадает в открытый доступ».

Биометрия, «Госуслуги», российские ID-сервисы, как считают законодатели, куда надежнее. Аргумент весьма спорный, отмечает владелец компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров: «С точки зрения анонимности, приватности пользователей всегда будет человеческий фактор, нерадивые оперативники, позарившиеся на лишнюю копейку и продающие такого рода информацию. Там доступ ко всем нашим государственным функциям, которые мы можем заказать, получить — оформление справок, браков, разводов, оформление детей, запись их в школу, оформление собственности».

Примечательно, что хотя в Госдуме и предлагают гражданам четыре способа регистрации, выбор этот условный. Ведь чтобы завести аккаунт на «Госуслугах», нужно указать номер телефона, а для создания профиля в Единой биометрической системе требуется пройти авторизацию через «Госуслуги». Неслучайно у пользователей остается столь мало вариантов, полагает юрист, партнер компании «Томашевская и партнеры» Роман Янковский:

«Там цепочка такая, чтобы совершенно не осталось анонимных аккаунтов в российском сегменте интернета. Это, конечно, тренд на изоляцию рунета, учитывая, что рассматриваются поправки, которые запрещают в принципе иностранным сервисам использовать данные россиян».

При этом в Госдуме успокаивают: обратной силы закон иметь не будет. То есть менять адрес почты, даже иностранной, на уже существующем аккаунте в «Госуслугах» не придется. Но с декабря, чтобы зарегистрироваться, к примеру, в российском онлайн-магазине, без биометрии, номера телефона или VK ID не обойтись. Впрочем, этот механизм легко обойти, считает адвокат коллегии адвокатов Pen & Paper Виктор Рыков:

«Захожу на сайт, пытаюсь зарегистрироваться. С помощью gmail.com с территории России у меня это не получается сделать. Если я включаю VPN, то в таком случае сайт воспринимает меня как находящегося за пределами России, и у владельца сайта не будет возможности проверить, находится ли физически пользователь в России, и он будет доверять IP-адресу».

Но бизнесу правила в любом случае придется соблюдать. Этим уже оказались недовольны банки — в Госдуму направили письмо с критикой инициативы. В документе указано, что при входе в приложения кредитных организаций пользователям теперь придется каждый раз проходить авторизацию через «Госуслуги», что сделает процесс менее удобным. Но это не единственная проблема, сетует глава ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов:

«Мы знаем, что многие банковские приложения используют инструменты Apple или Samsung для идентификации клиента, например, с помощью лица. также встает вопрос, правомерно ли будет какому-нибудь приложению Сбербанка, Альфа-банка или кого-то еще продолжать использовать такие конструкции после появления закона».

Правда, наказаний за несоблюдение правил пока не предусмотрено. В Госдуме уточнили, что они появятся позже, после рассмотрения правоприменительной практики.

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