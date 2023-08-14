Мятежники Нигера будут судить свергнутого президента за госизмену

Захватившие власть в Нигере военные намерены предъявить президенту Мохамеду Базуму обвинение в государственной измене. Он был свергнут в результате военного переворота в конце июля.

Полковник Амаду Абдраман в эфире национального телевидения заявил, что собраны доказательства, которые будут использоваться для «для судебного преследования свергнутого президента и его местных и иностранных сообщников перед компетентными национальными и международными органами за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера» (цитата по AFP).

Господин Базум со дня переворота содержится в своей резиденции вместе с женой и сыном. Военные при этом утверждают, что не захватывали резиденцию и глава государства может свободно общаться с внешним миром. По их словам, господина Базума регулярно посещал его врач. Проблем со здоровьем, как утверждает господин Абдраман, выявлено не было.

Полковник также раскритиковал санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). По его мнению, народ из-за этого сильно пострадал, так как лишился лекарств, еды и электричества.

Военный переворот в Нигере произошел в ночь на 27 июля. ЭКОВАС готовит военную интервенцию. Мятежники утверждают, что в случае вторжения убьют Мохамеда Базума.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Нигеру дали время».

Леонид Уварчев