Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Telegram откроет сторис не только подписчикам

Мессенджер Telegram в день 10-летния начал внедрять возможность публикации сторис для всех пользователей. В июле сторис были открыты только для подписчиков Telegram Premium.

«Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram»,— написал основатель Telegram Павел Дуров.

Господин Дуров рассказал, что за десятилетие мессенджеру удалось привлечь больше 800 млн пользователей только за счет «сарафанного радио». По его словам, следующий шаг — «выйти за рамки обмена сообщениями и возглавить инновации в соцсетях в целом».

Как малый бизнес отреагировал на запуск сторис — в материале «Ъ» «Частные истории Telegram».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...