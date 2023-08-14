Telegram откроет сторис не только подписчикам

Мессенджер Telegram в день 10-летния начал внедрять возможность публикации сторис для всех пользователей. В июле сторис были открыты только для подписчиков Telegram Premium.

«Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram»,— написал основатель Telegram Павел Дуров.

Господин Дуров рассказал, что за десятилетие мессенджеру удалось привлечь больше 800 млн пользователей только за счет «сарафанного радио». По его словам, следующий шаг — «выйти за рамки обмена сообщениями и возглавить инновации в соцсетях в целом».

Как малый бизнес отреагировал на запуск сторис — в материале «Ъ» «Частные истории Telegram».

Леонид Уварчев