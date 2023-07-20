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Коммерсантъ FM
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В Telegram появились сторис

Мессенджер Telegram запустил формат сторис. Пока функция доступна только пользователям с подпиской премиум, нужно обновить приложение в AppStore и Google Play. Кнопка для записи сторис появится рядом со значком «Написать сообщение».

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск сторис в конце июня. Пользователи смогут публиковать и редактировать фотографии и видео, делать к ним подписи и отмечать других людей. Отображаться сторис будут над чатами.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Telegram дополнят сторис».

Лаура Кеффер

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