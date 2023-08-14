Коммунисты попытали несчастья в суде

КПРФ не удалось отменить через суд результаты жеребьевки мест партий в бюллетене на выборах в ульяновское заксобрание. По ее итогам она оказалась на четвертом месте, а «Коммунисты России» — на первом. Истцы настаивали, что при проведении жеребьевки был нарушен принцип случайной выборки: листы с номерами были уложены в шары так, что можно было понять, где находятся первые три номера. Но суд согласился с избиркомом, который уверял, что коммунистам просто не повезло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Жеребьевка по определению мест партий в бюллетене на осенних выборах в ульяновский парламент прошла 1 августа. По ее итогам первое место досталось Коммунистической партии «Коммунисты России» (КПКР), второй стала «Единая Россия», а КПРФ получила №4. Представителей КПРФ, которые считают КПКР «партией-спойлером», это возмутило. «Не все сторонники КПРФ знают, что есть еще "Коммунисты России", и, увидев в первой строке бюллетеня слова "Коммунистическая партия", они могут поставить галочку напротив нее»,— пояснили в партии.

Сразу после жеребьевки глава обкома КПРФ Алексей Куринный разместил в своем Telegram-канале видеозапись жеребьевки и выразил сомнение в ее честности, напомнив, что «этот спойлер КПРФ получает первые номера в партийных бюллетенях в ходе трех последних региональных кампаний».

В поданном вслед за этим в суд иске представители КПРФ указали, что при жеребьевке использовались прозрачный лототрон и шары из двух половинок (прозрачная и синяя). Но сложенные листы с номерами избиркомовцы вкладывали в шары «по разному принципу», «без применения метода случайной выборки номеров», подчеркнули истцы. Так, бумажки с номерами один-три закреплялись в прозрачных половинках, а с номерами четыре-шесть — в синих, что хорошо видно на видео, пояснила “Ъ” уполномоченный представитель КПРФ Любовь Еремина. Тем самым, по ее мнению, был нарушен установленный самим избиркомом порядок проведения жеребьевки. Кроме того, согласно этому порядку, сначала «проводится осмотр каждого шара уполномоченными представителями избирательных объединений», и лишь затем шары загружаются в лототрон. Но и этого сделано не было, так как «никто не приглашал представителей партий осмотреть шары», уверяют коммунисты (это подтверждает и видеозапись).

Представитель облизбиркома Иван Гусев заявил, что никаких нарушений порядка жеребьевки не было. По его словам, истец «настаивал на том, что все это было преднамеренно, не была дана возможность представителям ознакомиться с этими шарами, но видеозаписи аппарата избиркома и телекомпаний все это опровергают». По словам госпожи Ереминой, «ответчики не отрицали, что именно таким образом были упакованы шары, но отмечали, что это было неосознанно, без какого-либо умысла». Опрошенные в суде представители других партий—участниц выборов тоже просили суд отказать в удовлетворении иска.

В итоге облсуд пришел к выводу, что «изначальное размещение листов с порядковыми номерами в различных частях шаров не свидетельствует о нарушении принципа случайной выборки». «Препятствий для осмотра шаров» партийцами со стороны членов избиркома, по мнению суда, тоже «не чинилось». А доводы о том, что позиция партии в бюллетене может повлиять на выбор граждан и из-за созвучности названий избиратель может ошибочно проголосовать за КПКР, были сочтены «надуманными».

В КПРФ с решением не согласны и готовят апелляционную жалобу. «Мы уверены, что этот механизм жеребьевки был отработан заранее, что ставит под сомнение вообще легитимность выборов как таковых»,— сказал Алексей Куринный.

Председатель облизбиркома Юрий Андриенко заверил “Ъ”, что никакой предварительной договоренности «не было и быть не могло». «Но на будущее, чтобы не было подозрений, закрасим вторую половину шаров или придумаем новую форму жеребьевки — такую, чтобы ни у кого даже самых маленьких подозрений не возникало. Это не нужно ни нам, ни партиям»,— пообещал он.

Отметим, что сомнения в честности предвыборной жеребьевки на нынешних выборах возникали и в других регионах. Например, в Ростовской области представители КПРФ жаловались в избирком, что жеребьевка была «проведена негласно», «без надлежащего извещения представителей КПРФ о времени и месте ее проведения», в результате чего первый номер тоже достался КПКР. А в Калмыкии жеребьевкой были недовольны эсеры, получившие шестую (из семи) позицию в бюллетене: там карточки с партиями и номерами, на которых были отличающиеся узоры, тянули председатель комиссии и его заместитель.

Сергей Титов, Ульяновск