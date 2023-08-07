ЦИК уехал, «двойники» остались

Как выяснил “Ъ”, борьба Центризбиркома с попытками запутать избирателя путем выдвижения на выборы кандидатов с совпадающими фамилиями пока не завершилась успехом. Покончить с этой практикой ЦИК пытался после скандала с выдвижением троих Борисов Вишневских на выборы законодательного собрания Петербурга в 2021 году. На минувшей неделе стало известно, что в один из районных советов Воронежской области выдвинулось сразу восемь кандидатов с одинаковой фамилией. Изощренность технологов растет: «удваивать» начали не только фамилии кандидатов, но и их должности и места работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На выборы в Семилукский райсовет Воронежской области в округе №11 выдвинулось сразу восемь кандидатов по фамилии Вахтин: Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Виктор, Владимир, Евгений и Юрий. Семеро из них — самовыдвиженцы, и только Владимир баллотируется от партии «Родина». Также на мандат претендуют представители «Единой России» и ЛДПР.

По данным “Ъ”, Владимир Вахтин близок к бывшему мэру Семилук Сергею Шевелюхину, который в прошлом году отказался уходить в отставку по требованию губернатора Александра Гусева, из-за чего главе региона пришлось увольнять его через суд. Экс-мэр также баллотируется в райсовет от «Родины», и в его округе №5 тоже есть однофамилец — самовыдвиженец Сергей Шевелюхин. Кроме того, кандидаты с одинаковыми фамилиями встречаются в округе №1, где Елене Некрасовой-Брежневой («Родина») противостоят самовыдвиженцы Кирилл и Евгения Некрасовы, а Александру Караулову (КПРФ) — самовыдвиженец Денис Караулов.

В местном избиркоме поясняют, что отказать в регистрации кандидатам с одинаковыми фамилиями не могут, поскольку проверяют их документы лишь на соответствие законодательству, а оно подобных запретов не содержит.

По итогам проверки в выборах примут участие шесть Вахтиных из восьми, а также все однофамильцы в остальных округах.

Напомним, использование «двойников», то есть кандидатов с такой же фамилией, именем, а иногда и отчеством, вызвало громкий скандал на выборах в 2021 году. Тогда против депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского («Яблоко») баллотировались два кандидата, которые отличались от «оригинала» только отчествами: предварительно они сменили имена, фамилии и даже внешность. После скандала Госдума приняла поправки, согласно которым в бюллетене должны быть указаны старые ФИО, если кандидат менял их в последний год до голосования, но проблему с естественными «двойниками» (то есть не менявшими ФИО под выборы) это, очевидно, не решило.

В ходе нынешней избирательной кампании “Ъ” обнаружил и другие примеры применения этой технологии.

Так, в Липецкой области на довыборах в Госдуму против лидера фракции КПРФ в облсовете Сергея Токарева выдвинулся бывший член местного избиркома Олег Токарев («Коммунисты России», КПКР). Два года назад, на основных выборах, он уже баллотировался против коммуниста в другом округе, но от Партии пенсионеров.

На выборах в заксобрание Ульяновской области против кандидатов от КПРФ тоже выдвинулись «двойники» от КПКР. В округе №6 это пенсионер Андрей Иванов — полный тезка действующего депутата от КПРФ. В округе №10 против вице-мэра Димитровграда Людмилы Шишкиной (КПРФ) идет директор Центра детского творчества Людмила Шишкова (КПКР). А в округе №15, от которого ранее избирался действующий депутат Евгений Васин (КПРФ), выдвинут безработный Валерий Васин (КПКР).

Впрочем, коммунисты из КПРФ подавали документы на регистрацию чуть позже, чем коммунисты из КПКР, и поэтому успели заменить кандидатов в округах №6 и №15. «Как человек я отношусь к этому очень негативно, но как председатель комиссии ничего не могу поделать,— заявил “Ъ” глава ульяновского облизбиркома Юрий Андриенко.— Противостоять такой технологии может только законодательство, но в законе понятия "двойников" нет».

На выборах в заксобрание Иркутской области отыскались сразу шесть выдвиженцев с похожими фамилиями, которые баллотируются против кандидатов от КПРФ и «Справедливой России — За правду» (СРЗП) в одномандатных округах. Пятеро из них выдвинуты Российской партией социальной справедливости, еще один — «Гражданской платформой». В числе вероятных «двойников» есть работник промпредприятия, водитель, инструктор по плаванию, индивидуальные предприниматели и даже безработный житель Пензы. «Несмотря на заезженность технологии, она представляет опасность, так как часть голосов все равно будет потеряна,— заявила “Ъ” глава ячейки СРЗП Лариса Егорова.— Причем с точки зрения закона все чисто: хочет безработный из Пензы стать депутатом заксобрания в Иркутской области — пожалуйста, никто не препятствует».

Любопытно, что в соседней Бурятии в качестве вероятных «двойников» выступают сами эсеры. На выборах в Народный хурал в одном из округов кандидату от КПРФ Валерию Молокову противостоит Олег Молоков (СРЗП). А в другом округе депутату Народного хурала от КПРФ Баиру Цыренову конкуренцию пытается составить выдвинутый СРЗП Михаил Цыренов.

Фигурируют однофамильцы и на муниципальных выборах.

Например, в гордуму Екатеринбурга против спикера Игоря Володина («Единая Россия») самостоятельно выдвинулся предприниматель Андрей Володин, против экс-главы фракции ЕР Иры Овчинниковой — студентка Екатерина Овчинникова (обе, правда, получили отказ в регистрации), а против члена областной общественной палаты Валерия Черкашина — безработный Максим Черкашин (утратил статус кандидата).

На выборах в гордуму Тольятти однофамильцы есть сразу в восьми округах, причем где-то вероятными «двойниками» являются кандидаты от КПКР, конкурирующие с представителями СРЗП, а где-то — сами эсеры, которые идут против единороссов. В округе №33 выдвинулись две Валентины Семибратовы — от КПКР и СРЗП. Справороссы утверждают, что «коммунистка» недавно сменила фамилию, но в ГАС «Выборы» этой информации пока нет.

Наконец, на довыборы в гордуму Ижевска в качестве самовыдвиженца заявился гражданин, у которого с кандидатом от ЕР по тому же округу полностью совпадали не только ФИО, но и место работы и должность: Михаил Юрьевич Почепцов, гендиректор ООО «Аргон 19». Отличались у них только дата рождения (на один год) и место учебы. Как выяснилось, ранее самовыдвиженец Почепцов имел другие отчество и фамилию, а его фирма была зарегистрирована лишь в июне 2023 года. Но в регистрации ему отказали не из-за этого, а из-за сокрытия сведений о судимости.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”