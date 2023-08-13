Что происходит после ввода войск России на Украину. День 536-й

Минобороны РФ заявило о пресечении попытки атаки беспилотником со стороны Украины. Шестой энергоблок Запорожской АЭС переведен в режим «горячего останова». Rheinmetall до конца года поставит Украине разведывательный БПЛА Luna NG. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:51. Специалисты строительной отрасли восстановили и возвели 98 медицинских объектов в новых регионах РФ. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в поздравлении с Днем строителя.

10:44. Компания, связанная с бывшим украинским депутатом Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия на Украине, пишет The New York Times. Ранее господина Пашинского подозревали в причастности к коррупционным схемам в оборонном секторе.

10:40. Украинец с камнем атаковал икону Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры, он успел разбить защитное стекло. Прихожане поймали дебошира и передали его полиции. Об этом сообщает Telegram-канал УПЦ.

10:34. Польша за год зафиксировала 16 тыс. попыток незаконного пересечения восточной границы, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий и возложил вину в этой ситуации на РФ и Белоруссию.

10:21. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перевела энергоблок №6 в режим «горячего останова», реакторная установка энергоблока №4 находится в состоянии «холодного останова», сообщил Telegram-канал АЭС.

10:20. Минобороны РФ заявило о пресечении попытки атаки беспилотником со стороны Украины. БПЛА был уничтожен над Белгородской областью.

10:20. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен поставить Украине до конца года разведывательный беспилотник Luna New Generation, сообщил источник Bild am Sonntag. В комплект входят наземная станция управления, несколько БПЛА и стартовая катапульта.