Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 536-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 13 августа

Минобороны РФ заявило о пресечении попытки атаки беспилотником со стороны Украины. Шестой энергоблок Запорожской АЭС переведен в режим «горячего останова». Rheinmetall до конца года поставит Украине разведывательный БПЛА Luna NG. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:51. Специалисты строительной отрасли восстановили и возвели 98 медицинских объектов в новых регионах РФ. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в поздравлении с Днем строителя.

10:44. Компания, связанная с бывшим украинским депутатом Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия на Украине, пишет The New York Times. Ранее господина Пашинского подозревали в причастности к коррупционным схемам в оборонном секторе.

10:40. Украинец с камнем атаковал икону Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры, он успел разбить защитное стекло. Прихожане поймали дебошира и передали его полиции. Об этом сообщает Telegram-канал УПЦ.

10:34. Польша за год зафиксировала 16 тыс. попыток незаконного пересечения восточной границы, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий и возложил вину в этой ситуации на РФ и Белоруссию.

10:21. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перевела энергоблок №6 в режим «горячего останова», реакторная установка энергоблока №4 находится в состоянии «холодного останова», сообщил Telegram-канал АЭС.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

10:20. Минобороны РФ заявило о пресечении попытки атаки беспилотником со стороны Украины. БПЛА был уничтожен над Белгородской областью.

10:20. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен поставить Украине до конца года разведывательный беспилотник Luna New Generation, сообщил источник Bild am Sonntag. В комплект входят наземная станция управления, несколько БПЛА и стартовая катапульта.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 535-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...