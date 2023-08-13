Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто

Крымский мост временно закрывали для автомобилей. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация». К 16:54 его вновь открыли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто»,— сообщается в Telegram-канале. Автомобилистов просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Накануне движение на мосту перекрывали трижды. Из-за закрытия движения на мосту на подъезде к нему стояли в пробке 1,3 тыс. машин.

По данным Минобороны, вчера на подлете к Крымскому мосту сбили две ракеты С-200. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о трех сбитых ракетах.

Анастасия Ларина