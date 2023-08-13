Власти Краснодара через суд уточнят границы участка вокруг кинотеатра «Аврора»

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству исковое заявление администрации Краснодара к региональному управлению Росреестра о признании реестровой ошибкой содержащиеся в ЕГРН сведения площади и местоположении границ земельного участка вокруг кинотеатра «Аврора» (улица Красная д.169/10). Третьим лицом в споре выступает компания бизнесмена Сергея Галицкого «Инвестстрой», которая занимается реконструкцией кинотеатра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Истец требует установить площадь и границы территории в соответствии с межевым планом от 19 мая 2021 года, составленным кадастровым инженером Светланой Кукуй. Других подробностей в материалах дела пока нет. Предварительное судебное заседание назначено на 9 октября 2023 года.

Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь спорного участка составляет 3730 кв.м. В 2018 году сообщалось, что территорию возле кинотеатра «Аврора» в Краснодаре переведут в зону общественно-делового и коммерческого назначения.

Кинотеатр «Аврора» был построен в 1967 году. 30 декабря 2014 года его закрыли на реконструкцию. Изначально ремонтом занималось ООО «СТК», однако подрядчик нарушил внутреннюю отделку здания, повредил несущие конструкции, снес несущие перегородки и порвал 3D-экран. После судебных разбирательств объект культурного наследия вернули в ведение мэрии.

В 2019 году власти города заключили концессионное соглашение по реставрации кинотеатра с компанией Сергея Галицкого ООО «Инвестстрой». В восстановление кинотеатра намеревались вложить почти 3 млрд руб. Работы планировали завершить к концу 2024 года.

12 декабря 2022 года компания Сергея Галицкого сообщила, что не сможет закончить реконструкцию кинотеатра из-за западных санкций. В январе 2023 года глава Краснодара Евгений Наумов рассказал журналистам, что кинотеатр «Аврора» в Краснодаре будет восстановлен в прежнем виде. Заниматься реконструкцией здания продолжит компания бизнесмена Сергея Галицкого.

На каком этапе находится реконструкция «Авроры» в настоящий момент неизвестно, «Ъ-Кубань» направил запрос в мэрию, ответ пока не получен.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram