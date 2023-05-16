Мэрия Краснодара в Верховном суде добивается отмены выплаты 11 млн рублей за реконструкцию «Авроры»

Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» (структурное подразделение администрации Краснодара) обжалует в Верховном суде решение нижестоящих инстанций о взыскании в пользу ООО «Бам» 11,7 млн руб. Соотвествующая информация опубликована в картотеке арбитржаных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

С заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) о взыскании с учреждения и администрации Краснодара неустойки в размере 22,1 млн руб. ООО «Бам» обратилось в июле 2022 года (ранее ООО «СТК» и ООО «БАМ» заключили договор уступки права требования). Истец требовал выплатить задолженность по контракту, который был заключен в 2014 году. Согласно договору, подрядчик — «СТК» — должен был выполнить реставрацию фасада здания кинотеатра «Аврора». Срок исполнения контракта — декабрь 2015 года

В ноябре 2015 года стороны подписали акты о приемке выполненных работ на общую сумму 53,44 млн руб. Однако в декабре того же года было принято решение о приостановке финансирования и работ. Спустя год мэрия Краснодара провела проверку эффективности и целевого расходования бюджетных средств учреждения по объекту, установив завышение стоимости выполненных работ на сумму 34,8 млн руб. Контракт между «СТК» и учреждением был расторгнут в марте 2018 года решением АСКК. Суд сделал вывод о ненадлежащем выполнении обществом работ и нарушении сроков их выполнения.

Актами выполненных работ подтверждается, что подрядчик выполнил работы на общую сумму 53,4 млн руб. (установка витражей, окон, тамбура, смета на демонтаж, реставрационные работы по кровле, наружным лестницам и фасадам).

В январе 2020 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд взыскал с учреждения в пользу общества 43,4 млн руб. стоимости работ, выполненных по контракту.

В связи с несвоевременной оплатой задолженности, новый кредитор (ООО «БАМ») обратился с требованиями о взыскании штрафных санкций (неустойки) по контракту в сумме 22,1 млн руб. за период с апреля 2016 года по декабрь 2021 года.

Суд, признавая заявление о применении срока исковой давности обоснованным частично, решил, что неустойка подлежит начислению за период с мая 2019 года по декабрь 2021 года в сумме 11,7 млн руб. В остальной части иска суд отказал.

Суд отклонил ходатайство ответчиков об уменьшении неустойки из-за отсутствия доказательств того, что возможный размер убытков истца ниже начисленной неустойки.

«При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных МКУ «Единая служба заказчика», взыскание произвести с администрации Краснодара»,— говорится в решении суда.

Кинотеатр «Аврора» был построен в мае 1967 года. Памятником архитектуры здание признали в 1981 году. 30 декабря 2014 года кинотеатр закрыли на реконструкцию. Первоначально предполагалось, что его фасад будет обновлен к декабрю 2015-го, а отреставрированная «Аврора» откроет двери в конце 2015 — начале 2016 года. Однако этого не произошло. По данным городских властей, ООО «СТК» нарушило внутреннюю отделку и повредило конструкции здания, исполнители снесли несущие перегородки, порвали 3D-экран и разрушили много элементов.

В январе текущего года стало известно, что кинотеатр «Аврора» в Краснодаре будет восстановлен в прежнем виде. Заниматься реконструкцией здания продолжит компания бизнесмена Сергея Галицкого «Инвестстрой».

Тат Гаспарян

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