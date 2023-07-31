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Коммерсантъ FM
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Барбершопы заинтересовали инвесторов

Выгодно ли открывать парикмахерские и студии маникюра

Российские инвесторы стали чаще интересоваться салонами красоты. По данным «Авито», спрос на покупку или развитие по франшизе подобных студий вырос за первое полугодие на 68% год к году. Особым интересом пользуются барбершопы, сообщает Forbes. С чем связан такой тренд? Подробности — у Александра Мезенцева.

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

В 2023-м спрос на покупку готового салона красоты или студии маникюра вырос в полтора раза год к году. А на барбершопы — сразу в два раза, подсчитали в «Авито». Во многом это связано с простотой открытия парикмахерских для мужчин, считает основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов:

«Что вы можете открыть за 1 млн руб. или за 1,5 млн руб.? Барбершоп, маникюрную студию, пекарню. Для старта существует не так много ниш, где можно рискнуть. Открыть салон красоты — это 3-7 млн руб., там нужны более профессиональные кадры, но это и сложнее. Поэтому на барбершопах все тренируются, а дальше открывают салоны красоты полного цикла».

Каким бизнесом хотели бы заняться россияне

Каким бизнесом хотели бы заняться россияне

По данным 2ГИС, за последние четыре года число барбершопов в России выросло почти в два раза. Для сравнения, салонов маникюра стало больше всего на 20%. Однако, как следует из подсчетов сервиса Yclients, в 2022-м барбершопы, работающие в высоком ценовом сегменте, потеряли 16% клиентов. Эксперты объясняют это отъездом платежеспособных россиян за границу. И сейчас повышенный интерес к подобному бизнесу связан с отложенным спросом, считает руководитель Franshiza.ru Анна Рождественская:

«Данные 2023 года во многом объясняются эффектом низкой базы прошлого, связанной с настроениями и бизнес-климатом в связи с началом СВО. Так как владельцы и клиенты барбершопов — это платежеспособные мужчины среднего возраста, то как раз этот сегмент можно назвать одним из самых пострадавших в прошлом году».

Этим летом мужчины на 38% чаще, чем в прошлом году, стали обращаться в салоны красоты, следует из исследования сервиса YouDo.com и МТС-банка. Средний чек на услуги барберов вырос по сравнению с 2022-м на 17%. Теперь он составляет 1,2 тыс. руб. Необходимости поднимать цены на свои услуги игроки рынка, опрошенные “Ъ FM”, не видят. По мнению основателя сети барбершопов Top Gun Алексея Локонцева, сейчас в отрасли другая проблема — кадровая:

Владельцы барбершопов — о ситуации в отрасли

Владельцы барбершопов — о ситуации в отрасли

«Мы первые, кто внедрили одноразовые щетки-сметки. И, по логике, у нас стрижка стала дороже, потому что сейчас на каждую стрижку придется тратить одноразовый помазок, который стоит денег. При этом мы не планируем повышать стоимость стрижки. А зачем другие поднимают, о каком кризисе они говорят? Нет никакого кризиса, кроме дефицита персонала. Поэтому мы испытываем сложность с барберами».

По данным Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, оборот российского рынка парикмахерских и салонов красоты в 2022 году составил 305 млрд руб. Через пять лет там прогнозируют прирост на 35% — до 413 млрд руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева, Яна Загоровская

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