В Москве ожидается новый пик жары к концу следующей недели

В столице к концу следующей недели будет зафиксирован новый пик температуры, 17 августа ожидается 32°C, сообщил «РИА Новости» синоптик «Фобоса».

11 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Центральной России будет тропическая жара до 33°C. Тропическая жара (когда днем и ночью держатся высокие температуры) наступит в центральных регионах к четвергу и закончится к выходным.

Согласно прогнозу «Фобоса», 17 августа ожидаются аномально высокие значения температуры, близкие к рекорду 1954 года, — 33,5 градуса Цельсия. «Тем не менее зной продержится всего пару дней и к последующим выходным отступит»,— добавил эксперт.

Эрдни Кагалтынов