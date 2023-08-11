Синоптики прогнозируют в Центральной России тропическую жару

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Центральной России будет тропическая жара до 33 градусов по Цельсию. Такая погода наступит к четвергу и закончится к выходным.

«Несмотря на предстоящие хмурые, теплые и дождливые выходные, на следующей неделе в Центральной России ожидается очередной виток тропической жары. К четвергу, когда регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона, столбики термометров покажут 30–33 градусов тепла по Цельсию»,— рассказал господин Тишковец. Такие показатели на десять градусов превышают климатическую норму.

Тропическая жара, или тропический режим погоды — это когда днем и ночью держатся высокие температуры. Жителям умеренных широт тяжело переносить его.

Согласно прогнозу «Фобоса», 17 августа ожидаются аномально высокие значения температуры, близкие к рекорду 1954 года — 33,5 градуса Цельсия. «Тем не менее зной продержится всего пару дней и к последующим выходным отступит»,— добавил эксперт.