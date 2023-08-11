Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Синоптики прогнозируют в Центральной России тропическую жару

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Центральной России будет тропическая жара до 33 градусов по Цельсию. Такая погода наступит к четвергу и закончится к выходным.

«Несмотря на предстоящие хмурые, теплые и дождливые выходные, на следующей неделе в Центральной России ожидается очередной виток тропической жары. К четвергу, когда регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона, столбики термометров покажут 30–33 градусов тепла по Цельсию»,— рассказал господин Тишковец. Такие показатели на десять градусов превышают климатическую норму.

Тропическая жара, или тропический режим погоды — это когда днем и ночью держатся высокие температуры. Жителям умеренных широт тяжело переносить его.

Согласно прогнозу «Фобоса», 17 августа ожидаются аномально высокие значения температуры, близкие к рекорду 1954 года — 33,5 градуса Цельсия. «Тем не менее зной продержится всего пару дней и к последующим выходным отступит»,— добавил эксперт.

Фотогалерея

Жара в Москве

Предыдущая фотография
Купание в фонтане на Манежной площади

Купание в фонтане на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Наталья Львова  /  купить фото

Купание в фонтане на Манежной площади

Купание в фонтане на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Пляж «Чайка» в Саларьево

Пляж «Чайка» в Саларьево

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Люди у фонтана на Манежной площади

Люди у фонтана на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники полиции во время задержания уличных артистов на Манежной площади

Сотрудники полиции во время задержания уличных артистов на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Артист в образе Владимира Ленина на Манежной площади

Артист в образе Владимира Ленина на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди купаются в фонтане в парке «Музеон»

Люди купаются в фонтане в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Девочка с собакой в парке «Музеон»

Девочка с собакой в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители парка «Музеон»

Посетители парка «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди у фонтана на Манежной площади

Люди у фонтана на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди купаются в фонтане в парке «Музеон»

Люди купаются в фонтане в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мотоциклист на площади у главного входа в Парк Горького

Мотоциклист на площади у главного входа в Парк Горького

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети купаются в фонтане на Манежной площади

Дети купаются в фонтане на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подростки купаются в фонтане на Манежной площади

Подростки купаются в фонтане на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие роты почетного караула в Александровском саду

Военнослужащие роты почетного караула в Александровском саду

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Молодые люди на Манежной площади

Молодые люди на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Девочка играет с мячом в фонтане в парке «Музеон»

Девочка играет с мячом в фонтане в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди загорают в Парке Горького

Люди загорают в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Посетители парка «Музеон»

Посетители парка «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Ремонт вывески ресторана в Парке Горького

Ремонт вывески ресторана в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Отдыхающие в парке «Музеон»

Отдыхающие в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Фонтан в Парке Горького

Фонтан в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 22

Купание в фонтане на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Наталья Львова  /  купить фото

Купание в фонтане на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Пляж «Чайка» в Саларьево

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Люди у фонтана на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники полиции во время задержания уличных артистов на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Артист в образе Владимира Ленина на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди купаются в фонтане в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Девочка с собакой в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители парка «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди у фонтана на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди купаются в фонтане в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мотоциклист на площади у главного входа в Парк Горького

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети купаются в фонтане на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подростки купаются в фонтане на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие роты почетного караула в Александровском саду

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Молодые люди на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Девочка играет с мячом в фонтане в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди загорают в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Посетители парка «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Ремонт вывески ресторана в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Отдыхающие в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Фонтан в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...