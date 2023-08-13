Трамп оценил шансы своей победы над Байденом как близкие к 100%

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его шансы победить действующего президента Джо Байдена на выборах в 2024 году близки к 100%. По его мнению, среди республиканцев нет тех, кто мог бы составить ему конкуренцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein , Reuters Фото: Evelyn Hockstein , Reuters

«Близки к 100%»,— сказал господин Трамп в ответ на вопрос британской газеты The Times.

Дональд Трамп лидирует в гонке республиканцев за номинацию на выборы-2024. За выдвижение также борются еще несколько человек, в том числе губернатор Флориды Рон Десантис и сын индийских иммигрантов Вивек Рамасвами.

Подробнее — в материале «Ъ» «За Дональдом Трампом идут все новые люди».

Олеся Павленко