Спортцентр «Знамя» в Петербурге за 2,7 млрд рублей реконструирует «С-Индустрия»

Власти Санкт-Петербурге выбрали подрядчика для выполнения работ по реконструкции и строительству объектов для учебно-спортивного центра «Знамя» на Вязовой улице на Крестовском острове.

Как сообщается на сайте госзакупок, эти работы за 2,7 млрд рублей выполнит ООО «С-Индустрия», с которым будет подписан госконтракт.

«Ъ-СПб» писал, что заказчиком выступает СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». Работы распределены на три этапа, последний из которых, согласно техзаданию, должен быть завершен 31 августа 2025 года.

ООО «С-Индустрия» зарегистрировано в 2008 году в Петербурге. По данным системы СПАРК, за 2022 год выручка компания составила 2,8 млрд рублей, а чистая прибыль — около 300 млн руб. В портфеле госзаказа компании значатся более 200 выигранных контрактов на общую сумму 7,7 млрд рублей.

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