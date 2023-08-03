На реконструкцию и строительство гребной базы «Знамя» потратят 2,7 миллиарда рублей

Смольный ищет подрядчика, который займется реконструкцией объекта культурного наследия – здания Санкт-Петербургского Гребного общества и жилого блока для временного проживания спортсменов, а также построит крытый спортивный комплекс на Вязовой улице в Петроградском районе города. Соответствующий конкурс размещен на портале госзакупок.

На реконструкцию здания Гребного общества и жилого блока планируется выделить 139 млн руб., на строительство спортивного комплекса – 2,5 млрд руб. Всего на работы с объектами потратят 2,722 млрд руб.

Заказчиком выступает СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». Работы распределены на три этапа, последний из которых заканчивается 31 августа 2025 года.

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