В Самаре ликвидирован крупный пожар на улице Солнечной

Пожар в Промышленном районе Самары ликвидирован в воскресенье вечером. Пламя на ул. Солнечной, 48А, было полностью потушено. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: МЧС Самарской области

Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативных служб в 15:12 (MSK+1). Пожарные выехали на место и установили, что горит металлический ангар на площади 150 кв.м.

Угроза распространения пожара отсутствовала. Огонь тушили 41 человек и 11 единиц техники. Никто не погиб и не пострадал.

Ранее очевидцы пожаловались на сильное задымление в Самаре. Его объяснили горящими покрышками.

Георгий Портнов