В Зеленогорском парке открыли обновленную площадку для отдыха

В Зеленогорском парке культуры и отдыха напротив дома № 536 по Приморскому шоссе, севернее литеры Н состоялась торжественная церемония открытия обновленной площадки для отдыха.

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На территории возвели крытую сценическую площадку, по бокам расположили полукруглые столы со скамейками и табуретами, прикрытые навесами от солнца. Кроме этого, в парке привели в порядок дорожки и газоны, установили садовые скамейки и урны, высадили цветы в клумбах и вазонах.

Как отметил в ходе торжественной церемонии вице-губернатор Санкт Петербурга Анатолий Повелий, до конца этого года планируется обустроить участок парка по адресу: Приморское шоссе, д. 536, литера О. Проект, в частности, предполагает дополнительное озеленение, обновление существующих спортивных площадок, создание маршрута для оздоровительной ходьбы и бега, создание экотропы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый экомаршрут «Мыс Киперорт» протяженностью 17 км появился в заказнике «Выборгский» в Ленинградской области.

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