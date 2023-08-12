В Ленобласти открыли экотропу на полуострове Киперорт

В заказнике «Выборгский» в Ленинградской области открылся экомаршрут «Мыс Киперорт» протяженностью 17 км, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

В пресс-службе рассказали, что тропа начинается с оборудованной парковки, на которой есть туалет, площадка для сбора мусора и место для отдыха. На протяжении маршрута установлены информационные стенды и указатели, места для отдыха, мостики и деревянные настилы. На тропе также поставили орнитологическую вышку и смотровую площадку.

Экотропа, на которой можно встретить валуны доисторического периода, сосновый, еловый и смешанный леса, а также песчаные пляжи, проходит по двум берегам полуострова Киперорт: каменистому западному и песчаному восточному. Как отметил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, эта тропа — для ценителей первозданной природы. Губернатор также поблагодарил компанию «Криогаз Высоцк», входящую в группу «Новатэк», за поддержку областных инициатив по созданию экотроп.

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