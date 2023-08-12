За 11 августа ВСУ атаковали Белгородскую область четырьмя беспилотниками

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информацию об ударах, нанесенных вооруженными силами Украины (ВСУ) по региону за 11 августа. Для атак за сутки были использованы девять единиц различных боеприпасов, а также четыре беспилотника. Ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений нет, заявили власти.

Так, на подлете к Белгороду российская система ПВО сбила украинский беспилотник. В Белгородском районе в селе Журавлевка ВСУ сбросили с БПЛА одну гранату.

В Краснояружском районе на окраине села Демидовка с беспилотника также было сброшено одно «неустановленное взрывное устройство».

В Шебекинском городском округе по хутору Панков со стороны Украины выпустили три минометных снаряда, по селу Терезовка – два артиллерийских снаряда. Недалеко от поселка Батрацкая Дача был сбит беспилотник.

Что происходило в макрорегионе 11 августа в связи с проведением СВО, в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий