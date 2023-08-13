Экс-глава Минэкономразвития Украины Милованов допустил разрыв Киева с Варшавой

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в отношениях между Варшавой и Киевом может произойти разрыв, если политики с обеих сторон допустят ошибки. Отношения Польши и Украины обострились на прошлой неделе после заявления советника польского президента по внешней политике Марчина Пшидача, который призвал Киев ценить роль Варшавы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимофей Милованов

Фото: Кабинет министров Украины Тимофей Милованов

Фото: Кабинет министров Украины

«Меня это (обострение в отношениях Польши и Украины.— ''Ъ'') беспокоит, потому что, знаете, история не предопределена. Действия отдельных людей, особенно политических лидеров, имеют значение, очень большое значение. И я думаю, что могут быть допущены ошибки, и, если они будут допущены, то произойдет разрыв между Польшей и Украиной»,— сказал господин Милованов газете The Washington Post (WP).

В начале августа господин Пшидач заявил, что Украине «стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы». После этого украинский МИД вызвал польского посла в стране Бартоша Цихоцкого. Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский отмечал, что в польско-украинских отношениях сейчас есть целый ряд сложностей и «непростых моментов», однако Варшава намерена в первую очередь исходить во внешней политике из своих собственных интересов. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что никакие политические обстоятельства не смогут испортить отношения между украинским и польским народами.

Подробнее об обострении отношений между Польшей и Украиной — в материале «Ъ» «Поляки взяли Киев в свою кампанию».

Эрдни Кагалтынов