Экс-глава Минэкономразвития Украины Милованов допустил разрыв Киева с Варшавой

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в отношениях между Варшавой и Киевом может произойти разрыв, если политики с обеих сторон допустят ошибки. Отношения Польши и Украины обострились на прошлой неделе после заявления советника польского президента по внешней политике Марчина Пшидача, который призвал Киев ценить роль Варшавы.
Тимофей Милованов
Фото: Кабинет министров Украины
«Меня это (обострение в отношениях Польши и Украины.— ''Ъ'') беспокоит, потому что, знаете, история не предопределена. Действия отдельных людей, особенно политических лидеров, имеют значение, очень большое значение. И я думаю, что могут быть допущены ошибки, и, если они будут допущены, то произойдет разрыв между Польшей и Украиной»,— сказал господин Милованов газете The Washington Post (WP).
В начале августа господин Пшидач заявил, что Украине «стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы». После этого украинский МИД вызвал польского посла в стране Бартоша Цихоцкого. Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский отмечал, что в польско-украинских отношениях сейчас есть целый ряд сложностей и «непростых моментов», однако Варшава намерена в первую очередь исходить во внешней политике из своих собственных интересов. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что никакие политические обстоятельства не смогут испортить отношения между украинским и польским народами.
Подробнее об обострении отношений между Польшей и Украиной — в материале «Ъ» «Поляки взяли Киев в свою кампанию».