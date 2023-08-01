Премьер Польши раскритиковал решение вызвать польского посла в МИД Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что польского посла Бартоша Цихоцкого не должны были вызывать в украинский МИД. Господин Моравецкий назвал это ошибкой. Дипломата вызвали в министерство в связи с высказываниями представителя президента Польши Марчина Пшидача.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матеуш Моравецкий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Матеуш Моравецкий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам премьера, вызов посла не должен был состояться. «В международной политике в условиях продолжающейся войны, учитывая огромную поддержку, которую Польша оказала Украине, таких ошибок быть не должно»,— написал Матеуш Моравецкий в соцсети X (цитата по изданию wPolityce). Интересы ни одной другой страны никогда не преобладают над интересами Польши, подчеркнул он.

Господин Пшидач заявил, что Украине «стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы». В ответ на это в украинский МИД был вызван польский посол.

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Мария Федотова