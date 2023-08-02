Замглавы МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной из-за заявлений Киева

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что отношения Варшавы и Киева серьезно ухудшились после вызова украинским внешнеполитическим ведомством польского посла в стране. По его словам, сейчас отношения двух стран «оставляют желать лучшего».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP

«Разговор должен быть честным и предметным. Если мы говорим о том, как выглядят сегодня наши взаимоотношения, то они, увы, по причине заявлений некоторых представителей украинских властей в последнее время не самые хорошие. Этого никто не скрывает»,— сообщил господин Яблоньский в интервью польской радиостанции RMF FM.

По его словам, в польско-украинских отношениях сейчас есть целый ряд сложностей и «непростых моментов», однако Варшава в любом случае намерена в первую очередь исходить во внешней политике из своих собственных интересов. «Надо подчеркнуть, что мы не скрываем того, что мы помогаем Украине только настолько, насколько это соответствует нашим национальным интересам»,— подчеркнул замглавы польского Министерства иностранных дел.

Ранее украинский МИД вызвал польского посла в стране Бартоша Цихоцкого из-за критических высказываний в адрес Киева представителя президента Польши Марчина Пшидача. Господин Пшидач заявил, что Украине «стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы». Польский премьер Матеуш Моравецкий не стал по существу комментировать слова Марчина Пшидача, но подчеркнул, что власти Украины не должны были вызывать дипломата из Польши в свой МИД «ни при каких обстоятельствах».

Александр Кислов