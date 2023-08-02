Зеленский: никакие обстоятельства не смогут испортить отношения Украины и Польши

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Европы умеют объединяться и отстаивать совместные интересы вне зависимости от политических взглядов или личных амбиций. Он отметил, что никакие политические обстоятельства не смогут испортить отношения между украинским и польским народами. Ранее замглавы МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Украина борется за свою свободу и свободу всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает. Мы высоко ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы»,— написал господин Зеленский в Twitter.

Владимир Зеленский подчеркнул, что «все народы Европы умеют объединяться и отстаивать свои ценности плечом к плечу, вне зависимости от времени года, политических взглядов или личных амбиций». Однако, по его словам, в настоящее время появляются сигналы, свидетельствующие, что «политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции пытаются быть выше фундаментальных интересов наций».

«Мы не позволим никаким политическим обстоятельствам испортить отношения между украинским и польским народами, и эмоции обязательно должны остыть. Свобода и благополучие наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим русским врагом превыше всего»,— добавил он.

Вчера 1 августа МИД Украины вызвал польского посла в стране Бартоша Цихоцкого из-за критических высказываний в адрес Киева представителя президента Польши Марчина Пшидача. Господин Пшидач заявил, что Украине «стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы». Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский отмечал, что в польско-украинских отношениях сейчас есть целый ряд сложностей и «непростых моментов», однако Варшава намерена в первую очередь исходить во внешней политике из своих собственных интересов.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».