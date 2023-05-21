Google Chrome будет исправлять опечатки в неправильно написанных URL-адресах

Американская корпорация Google выпустила обновление для браузера Google Chrome, в котором появилась новая функция исправления опечаток в URL-адресах. Браузер будет автоматически распознавать ошибку и предлагать заменить неправильный адрес на правильный.

Сначала функция появится в версии для настольных ПК, в ближайшие месяцы — на мобильных устройствах. Как утверждают в Google, новая возможность поможет пользователю сразу попасть на нужный ресурс, а не переходить по сомнительным ссылкам, которые возникают из-за неточностей в написании адреса.

В Google также обновили Live Captions — теперь во время телефонного разговора можно будет набрать текст, а система воспроизведет его в виде голоса собеседнику. Поддержка Live Caption теперь доступна для немецкого, итальянского и французского языков на некоторых устройствах на Android. В Google Maps список оборудованных мест для инвалидных колясок станет отображаться по умолчанию, а приложение Lookout для слепых и слабовидящих станет генерировать текстовые описания изображений вне зависимости от того, есть ли текст с описанием картинки или нет.

Евгений Федуненко