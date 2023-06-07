Google выпустила экстренный патч для устранения серьезной уязвимости в Chrome

Американская корпорация Google сообщила о выходе нового патча, призванного закрыть серьезную уязвимость в браузере Google Chrome. В компании рекомендуют пользователям как можно скорее обновить браузер.

Google не раскрывает подробности уязвимости CVE-2023-3079, чтобы не дать злоумышленникам времени воспользоваться этим. В компании отметили, что проблема заключается в движке Chrome Java Script V8 и что уязвимость очень опасна. Один из аналитиков Google заявил, что эксплойт уже известен хакерам и используется. Браузер Google Chrome обновляется автоматически, после чего предлагает пользователю перезапустить приложение, однако в Google советуют не ждать автоматического обновления и обновиться через настройки.

Евгений Федуненко