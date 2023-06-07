Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Google выпустила экстренный патч для устранения серьезной уязвимости в Chrome

Американская корпорация Google сообщила о выходе нового патча, призванного закрыть серьезную уязвимость в браузере Google Chrome. В компании рекомендуют пользователям как можно скорее обновить браузер.

Google не раскрывает подробности уязвимости CVE-2023-3079, чтобы не дать злоумышленникам времени воспользоваться этим. В компании отметили, что проблема заключается в движке Chrome Java Script V8 и что уязвимость очень опасна. Один из аналитиков Google заявил, что эксплойт уже известен хакерам и используется. Браузер Google Chrome обновляется автоматически, после чего предлагает пользователю перезапустить приложение, однако в Google советуют не ждать автоматического обновления и обновиться через настройки.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...