ЗАЭС впервые за четыре месяца переподключили к резервной линии электропередачи

Запорожская АЭС впервые за четыре месяца была вновь подключена к одной из шести запасных линий электропередачи, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако, по данным агентства, ситуация с электроснабжением ЗАЭС все еще остается нестабильной из-за боевых действий.

Как уточнили в МАГАТЭ, станция была отключена от резервной линии 330 кВ в марте и вновь подключена 1 июля. Работы по восстановлению линии электропередачи были затруднены сложной ситуацией в южном регионе. По информации агентства, это последняя линия из шести работавших до начала боевых действий на Украине.

«Переподключение линии 330 кВ имеет большое значение, так как в течение последних нескольких месяцев ЗАЭС полагалась на одну главную линию 750 кВ для получения внешней электроэнергии, необходимой для охлаждения реакторов и других важных функций по обеспечению ядерной и физической безопасности. До начала конфликта в феврале 2022 года на АЭС было четыре линии 750 кВ»,— говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

Линия 330 кВ находится в рабочем состоянии, но будет использоваться в качестве запасной. С февраля 2022 года станция семь раз была отключена от внешнего электроснабжения, из-за чего ей пришлось переходить на аварийные дизельные генераторы.

15 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в третий раз с сентября 2022 года посетил Запорожскую АЭС. Целью его визита была необходимость оценить последствия разрушения каховской плотины и обмеления водохранилища для ЗАЭС. По итогам осмотра господин Гросси заявил, что воды в пруду-охладителе на данный момент достаточно для безопасной работы станции, дополнительные меры не требуются.

Станция с осени 2022 года не вырабатывает электроэнергию, но реакторы и другое оборудование все равно необходимо охлаждать. Основной источник «внешней воды» для ЗАЭС — собственный пруд-охладитель, который соединен с Каховским водохранилищем продувочным каналом для циркуляции воды и наполнения.

Подробнее о ситуации на станции – в материале «Ъ» «На Запорожской АЭС повысился провокационный фон».