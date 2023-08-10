Украинский «Энергоатом» заявил, что ночью Запорожская АЭС была обесточена

Запорожская АЭС в ночь на 10 августа потеряла питание с основной высоковольтной линии электропередачи 750 кВ, она переведена на резервную линию 330 кВ, сообщила украинская госкомпания «Энергоатом». Российская сторона, которая владеет станцией, и МАГАТЭ пока никак это не комментировали.

«Энергоатом» сообщил о переводе станции на резервную линию в Telegram. Причины не уточняются. Утверждается, что отключение от нее грозит блэкаутом — потерей внешнего питания.

ЗАЭС в начале июля, спустя четыре месяца, была вновь подключена к одной из шести запасных линий электропередачи 330 кВ. Планировалось ее использование в качестве запасной. Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщал ТАСС, что это повысило уровень ядерной безопасности. Он объяснял, что ранее единственным источником электроснабжения станции оставалась линия 750 кВ и это «создавало серьезные риски», потому что при отключении от нее, «а это происходило время от времени», специалистам приходилось переходить на дизельные генераторы, которые «можно рассматривать только как резервный источник электроснабжения кратковременного использования».

ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе. С начала военной операции находится под контролем РФ, а после присоединения Запорожской области — под управлением «Росэнергоатома». Два ее энергоблока находятся в ремонте, три — в холодном режиме, один — в режиме горячего останова для собственных нужд.

О ситуации на станции — в материале «Ъ» «МАГАТЭ предоставили крышу».

Леонид Уварчев