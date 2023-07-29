МАГАТЭ: Запорожская АЭС завершила перевод 5-го энергоблока в режим «холодного останова»

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) завершила плановый перевод энергоблока №5 на «холодный останов», а энергоблока №4 — на горячий. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Перевод пятого блока произведен 28 июля утром для проведения ремонтных работ, четвертый энергоблок был переведен на «горячий останов» до этого, теперь его пар используется для очистки сточных вод на ЗАЭС. «Остальные агрегаты остаются в режиме "холодного останова"»,— сообщает МАГАТЭ.

«Холодный останов» означает безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. «Горячий останов» — режим, при котором вода нагревается от неработающего реактора.

«Я призываю все стороны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ядерной аварии с потенциальными последствиями для здоровья населения и окружающей среды»,— заявил господин Гросси.

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС продолжают следить за ситуацией с наличием воды для охлаждения шести реакторов ЗАЭС после разрушения плотины Каховской ГЭС в начале июня, что привело к обмелению резервуара рядом с АЭС. Вода оттуда охлаждала объекты станции.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. МАГАТЭ следит за ситуацией с охлаждением объектов ЗАЭС.

Мария Федотова