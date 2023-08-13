Вступил в силу расширенный список жизненно необходимых и важнейших лекарств

Обновленный список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) вступил в силу. Соответствующее распоряжение правительства было утверждено в июне. В перечень добавлены лекарства для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

В список ЖНВЛП вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. Для препарата глекапревир + пибрентасвир были добавлены гранулы, покрытые оболочкой (для противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С). В перечне появились диспергируемые таблетки для препарата сапроптерин (для лечения лиц, страдающих фенилкетонурией). Для обезболивающего препарата просидол добавлена форма подъязычных таблеток, а для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Всего в списке более 800 медикаментов. Препараты применяются при лечении в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

О производстве ЖНВЛП — в материале «Ъ» «Лекарства просятся в перечни».

Леонид Уварчев