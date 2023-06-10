Правительство расширило перечень жизненно важных лекарств

В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) добавили лекарства для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В обновленный список вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов:
- для препарата глекапревир+пибрентасвир были добавлены гранулы, покрытые оболочкой (это лекарство применяют в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С);
- диспергируемые таблетки для препарата сапроптерин (назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией);
- для обезболивающего препарата просидол добавлена форма подъязычных таблеток;
- для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Препараты из перечня применяют при лечении пациентов в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в списке более 800 медикаментов, говорится в пресс-релизе на сайте правительства.
По данным Росздравнадзора, в 2022 году медицинские препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, подорожали на 1,8%. В службе этот показатель назвали признаком «стабильности ситуации».