Правительство расширило перечень жизненно важных лекарств

В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) добавили лекарства для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В обновленный список вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов:

для препарата глекапревир+пибрентасвир были добавлены гранулы, покрытые оболочкой (это лекарство применяют в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С);

диспергируемые таблетки для препарата сапроптерин (назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией);

для обезболивающего препарата просидол добавлена форма подъязычных таблеток;

для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Препараты из перечня применяют при лечении пациентов в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в списке более 800 медикаментов, говорится в пресс-релизе на сайте правительства.

По данным Росздравнадзора, в 2022 году медицинские препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, подорожали на 1,8%. В службе этот показатель назвали признаком «стабильности ситуации».

Лаура Кеффер