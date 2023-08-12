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Коммерсантъ FM
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Убитого кандидата в президенты Эквадора на выборах заменит его партнер по кампании

Кандидат в вице-президенты Эквадора Андреа Гонсалес Надер заменит кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо, убитого ранее на этой неделе. Они шли на выборы в паре от движения «Строй».

Движение отметило в Twitter, что Фернандо Вильявисенсьо сам выбрал Андреа Гонсалес Надер на случай своего отсутствия. Руководство «Строя» ратифицировало это решение. Имя нового кандидата в вице-президенты будет объявлено позднее.

Убийство Фернандо Вильявисенсио произошло 9 августа по завершении митинга в столице Эквадора городе Кито. Три пули попали политику в голову. Ранения в ходе стрельбы получили еще девять человек. Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо объявил режим чрезвычайного положения республиканского масштаба.

Подробнее о ситуации в Эквадоре — в материале «Ъ» «Они просто убили демократию».

Леонид Уварчев

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