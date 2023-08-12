Губернатор Гладков сообщил о сбитом при подлете к Шебекино беспилотнике

В Белгородской области на подлете к Шебекино сбит беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, информации о последствиях на земле не поступало.

По заявлению губернатора, за 11 августа по Шебекинскому городскому округу осуществлено пять прилетов. Пострадавших и разрушений в результате нет, сообщил Вячеслав Гладков. «В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено три минометных снаряда, по селу Терезовка — два артиллерийских снаряда»,— заявил господин Гладков. 11 августа под поселком Батрацкая Дача также сбит беспилотник противника, рассказал он.

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Мария Федотова