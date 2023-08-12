Депозитарий Казахстана отказался передавать для замещения бумаги «Газпрома»

Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана начал отказывать в передаче находящихся у него на хранении еврооблигаций эмитенту для замещения. Об этом Frank Media сообщили несколько собеседников в крупных инвестиционных компаниях. По словам одного из источников, это произошло в случае с несколькими выпусками евробондов «Газпрома».

Топ-менеджер другой инвестиционной компании рассказал про отказ по бумаге «Газпрома» с погашением в 2029 году (ISIN — XS2291819980). По словам источников, депозитарий объяснил такое решение «обходом европейских санкций».

Как отмечает один из источников, замещение евробондов из Казахстана «было затруднено» после начала сегрегации счетов российских компаний. Сегрегация счетов российских лиц Центральным депозитарием Казахстана и казахстанским депозитарием AIX CSD активизировалась в мае по требованию Euroclear.

«Поскольку ранее большинство пользовались дружественной инфраструктурой Казахстана как самой первой юрисдикцией по покупке бумаг в "дружественном" контуре, то в настоящий момент российские держатели стараются избегать такой инфраструктуры»,— считает источник издания.

Топ-менеджеры трех инвестиционных компаний подтвердили, что теперь российские участники переводят купленные в «недружественном» контуре бумаги в основном в Армению. При этом объем бумаг, которые переводят через Казахстан, «существенно снизился с начала года», отмечает источник. По его словам, большая часть сделок проходит через дружественных контрагентов на прямые счета в Euroclear или Clearstream.

В 2022 году в Центральный депозитарий Казахстана перевели финансовые активы на 1,7 трлн руб. Как рассказали FM участники рынка, подавляющее большинство активов российские или связаны с Россией. На российские бумаги в контуре Казахстана могло приходиться «80–90% от общего объема, а то и больше», говорил источник.

Анастасия Ларина