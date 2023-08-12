Куйвашев объявил о начале подготовки к 400-летию Ирбита

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время посещения Ирбитской ярмарки объявил, что вскоре подпишет указ о подготовке к празднованию 400-летия Ирбита.

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«Будет принята специальная программа, наполненная финансами. Мы много поработали над концепцией того, как развивать Ирбит, на какие точки роста обратить внимание. Эта программа практически готова, вы ее скоро увидите»,— сказал он на встрече с местными жителями.

Ранее Евгений Кувайшев анонсировал запуск электропоезда «Ласточка» из Екатеринбурга до Ирбита.

Ирбеевская слобода (позже Ирбитская) появилась в 1631 году. Рядом проходила Бабинова дорога, которая шла от Соликамска через Верхотурье и до Тюмени. Благодаря этому в 1643 году возникла Ирбитская ярмарка. В XIX веке ярмарка стала второй в России по объему торгового оборота, уступая только Нижегородской. Ирбитская слобода получила статус города по указу Екатерины II в 1775 году в качестве награды за то, что местные жители отбили нападение сторонников Емельяна Пугачева.

Александр Стародумов

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