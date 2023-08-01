Куйвашев рассказал о планах запуска «Ласточки» до Ирбита

Власти Свердловской области планируют запустить электропоезд «Ласточка» до Ирбита. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, выступая перед депутатами законодательного собрания. По его мнению, маршрут может раскрыть туристический потенциал города.
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Кроме того, планируется «Ласточку» могут запустить от пос. Боксит до железнодорожного вокзала Североуральска. «Я написал письмо в "Русал", от Боксит до железнодорожного вокзала Североуральска 8 км неэлектрифицированных путей. Ставим задачу по электрификации путей и продлению маршрута от Боксит до станции Североуральск»,— отметил губернатор.
Ранее был представлен опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС104, который построил завод «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — транспортные машины»). Сейчас электропоезд готовят для динамических испытаний. ключевым преимуществом электропоезда версии ЭС104 станет российское тяговое оборудование, способное обеспечить быстрый разгон локомотива до 160 км/ч.