Калужский губернатор сообщил о сбитом ночью БПЛА

В Дзержинском районе Калужской области ночью сработали средства ПВО. Был сбит беспилотник, сообщил губернатор области Владислав Шапша.

«Последствий для людей и инфраструктуры нет»,— написал он в Telegram.

7 августа в Ферзиковском районе Калужской области системой ПВО был сбит БПЛА, никто не пострадал. 10 августа были сбиты беспилотники над Калужской и Московской областями, а также Севастополем, сообщало Минобороны. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, два БПЛА, летящих в сторону города, уничтожили в Калужской области и в районе Центральной кольцевой автодороги.

Лаура Кеффер