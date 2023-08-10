Минобороны РФ: беспилотники сбили над Калугой, Подмосковьем и Севастополем

Ночью над Калужской и Московской областями, а также Севастополем были предотвращены атаки беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. Никто не пострадал.

«Сегодня ночью над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами»,— сообщили в Минобороны.

Два беспилотника, двигающихся к Москве, сбили системы ПВО над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья.

Вблизи Севастополя системы ПВО сбили два беспилотника. Еще девять подавили средства радиоэлектронной борьбы. Они упали в акватории Черного моря.

О двух сбитых на Калужской областью и Подмосковьем беспилотниках первым сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В ночь на 9 августа два беспилотника сбили в районе Домодедово и Минского шоссе.

Анастасия Ларина