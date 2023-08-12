В Крыму сработала система ПВО

Средства противовоздушной обороны сработали над несколькими районами Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков. Информация о последствиях и пострадавших не приводится.

«Над разными районами Крыма сработали системы ПВО. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— написал господин Крючков в Telegram.

Ночью на Крымском мосту перекрывали движение. Оно было приостановлено в 1:30 и восстановлено в 3:16. Очевидцы публиковали в соцсетях видео взрыва в этот период.

Крым последние недели регулярно подвергается атакам с использованием ракет и беспилотников. Так, 6 августа был нанесен ракетный удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область.