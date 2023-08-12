Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Крыму сработала система ПВО

Средства противовоздушной обороны сработали над несколькими районами Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков. Информация о последствиях и пострадавших не приводится.

«Над разными районами Крыма сработали системы ПВО. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— написал господин Крючков в Telegram.

Ночью на Крымском мосту перекрывали движение. Оно было приостановлено в 1:30 и восстановлено в 3:16. Очевидцы публиковали в соцсетях видео взрыва в этот период.

Крым последние недели регулярно подвергается атакам с использованием ракет и беспилотников. Так, 6 августа был нанесен ракетный удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...