Глава Минцифры считает ожидаемым решение Microsoft по отказу от продления подписок

Минцифры разбирается, действительно ли Microsoft намерена отказаться продлевать подписки корпоративным клиентам в РФ, сообщил министр Максут Шадаев. Однако он отметил, что у всех было 1,5 года, чтобы подготовиться к такому решению компании.

«Мы выясняем, насколько это подтвержденный факт. Но глобально, в общем-то, проблема была понятна, и мы не рассчитывали на то, что это может долгое время продолжаться»,— сказал господин Шадаев журналистам на форуме «Цифровая эволюция» (цитата по «Интерфаксу»).

Министр отметил, что все понимали, «что к этому идет» и многие перешли на российские операционные системы на базе Linux. Отвечая на вопрос, есть ли равнозначные отечественные альтернативы софту Microsoft, он сказал: «Да. Однозначный ответ».

Техническая поддержка Microsoft, как сообщало агентство TelecomDaily, уведомила российские компании, что прекратит продлевать лицензии на софт после 30 сентября. Активные подписки будут действовать до конца оставшегося срока.

Microsoft остановила продажи новых продуктов в России в 2022 году после ввода российских войск на Украину. В апреле 2023 года, по данным «Ъ», российские представительства международных компаний и юрлица, не попавшие под санкции, еще получали предложения о продлении лицензии на софт корпорации.

О блокировке сервисов Google у подсанкционных компаний — в материале «Ъ» «С Google не работается».

Леонид Уварчев