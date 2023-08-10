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Коммерсантъ FM
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Microsoft перестанет продлевать лицензии на ПО российским компаниям

Американский разработчик программного обеспечения (ПО) Microsoft прекратит продлевать лицензии на софт российским компаниям после 30 сентября. Об этом сказано в письме технической поддержки компании, его приводит агентство TelecomDaily.

Microsoft больше не может принимать платежи на местный банковский счет в качестве оплаты за свои услуги в России. «В связи с этим, направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки»,— сказано в сообщении.

Активные подписки будут действовать до конца оставшегося срока. В будущем их будет нельзя продлить, отмечается в письме.

Microsoft остановила продажи новых продуктов в России в 2022 году после ввода российских войск на Украину. «Ъ» писал, что российские представительства международных компаний и юрлица, не попавшие под санкции, ранее получали предложения о продлении лицензии на софт корпорации.

Подробнее о присутствии компании на российском рынке — в материале «Ъ» «Microsoft предлагает продлевать».

Олеся Павленко

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