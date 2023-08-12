Медведев назвал Дуду животным за слова о дешевом способе остановить «империализм» РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о «дешевом» для США способе остановить «российский империализм», так как их солдаты не умирают на Украине. Бывший российский президент призвал украинцев обратить внимание на эти слова и назвала лидера Польши животным.

«Эй, вы, в Киеве! Во что бы то ни стало восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они всего лишь животные»,— написал господин Медведев в англоязычном аккаунте в «X» (прежнее наименование — Twitter). Зампред Совбеза также продублировал свое англоязычное сообщение на украинском языке.

Господин Дуда высказал свои мысли в интервью газете The Washington Post. Он сказал, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают». Президент Польши также отмечал, что у Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Танкозакидательские настроения».